Патрик Беверли: «Нужно отдать должное «Бостону»

Разыгрывающий «Миннесоты» прокомментировал победу «Бостона» над «Майами» в 5-м матче финальной серии Восточной конференции (93:80, 3-2).

«Нужно отдать должное «Бостону».

Они скорректировали план на игру, они вносили коррективы с учетом того, что игроки то выбывали, то возвращались. Они вышли на игру сосредоточенными, сконцентрированными и получили шанс завершить серию в Бостоне.

Что касается Тайлера Хирро, я не думаю, что он смог бы что-либо изменить, если бы играл. Не буду врать», – сказал Беверли.

«Бостон» первым очнулся от рыхлого баскетбола и победил «Майами» в важнейшем пятом матче серии