Джейк Пол пытается организовать боксерский поединок для Глена Дэвиса

Теги Бостон НБА Глен Дэвис Лэрри Сэндерс Джейк Пол Баскетбол

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Глен Дэвис планирует принять участие в боксерском поединке, который организует Джейк Пол, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Американский блогер и актер, известный своими выступлениями в боксе, намерен вернуться на ринг 13 августа.

Промоутерская компания Пола Most Valuable Promotions пыталась устроить бой Дэвиса с другим бывшим игроком НБА Лэрри Сэндерсом, но теперь ищет для Дэвиса нового соперника, поскольку Сэндерс будет выступать в лиге BIG3.

Чемпионский «Бостон»-2008. Где они сейчас?

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