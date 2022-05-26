Джейк Пол пытается организовать боксерский поединок для Глена Дэвиса

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» планирует принять участие в боксерском поединке, который организует Джейк Пол, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Американский блогер и актер, известный своими выступлениями в боксе, намерен вернуться на ринг 13 августа.

Промоутерская компания Пола Most Valuable Promotions пыталась устроить бой Дэвиса с другим бывшим игроком НБА Лэрри Сэндерсом, но теперь ищет для Дэвиса нового соперника, поскольку Сэндерс будет выступать в лиге BIG3.

Чемпионский «Бостон»-2008. Где они сейчас?