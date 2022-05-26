Джеймс Уорти – о современных игроках: «Все, что они делают, это тренируют трешки, качаются, делают татуировки и твитят»

Трехкратный чемпион НБА Джеймс Уорти заявил, что уровень лиги падает из-за «наплыва парней, которые не учились в университете».

«Карим провел четыре сезона в университете под руководством Джона Вудена. Мы с Майклом Джорданом провели три года под руководством Дина Смита, Айзейя Томас – несколько лет с Бобби Найтом.

Мы учились основам. Более того, мы учились жизни. Университет учит управлять своими финансами и многому другому.

Современные игроки не получают этого и поэтому приходят в НБА, не имея фундаментальных знаний. Все, что они делают, это тренируют трешки, качаются, делают татуировки, твитят и заходят в социальные сети. Вот и все», – сказал Уорти.

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