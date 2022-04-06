Джеймс Уорти: «Не верится, что команда, которой предсказывали победу в чемпионате, не будет играть даже в плей-ин»

Трехкратный чемпион НБА Джеймс Уорти прокомментировал непопадание в турнир плей-ин.

«Не верится, что команда, которой предсказывали победу в чемпионате, не будет играть даже в плей-ин.

У меня нет слов, чтобы описать этот сезон. Могу лишь сказать, что беспорядок и травмы не позволили игрокам привыкнуть друг к другу. Ваш двигатель так и не заработал, потому что слишком много деталей приходилось время от времени заменять.

У вас было 7-11 матчей, которые вы должны были выиграть. У вас было большое преимущество, но вы проигрывали во второй половине. Посмотрите эти матчи и сосредоточьтесь на них.

Этот сезон вызывает большое разочарование, и он еще не закончен. «Лейкерс» не участвуют даже в плей-ин. Вот в какой ситуации мы оказались», – заявил Уорти.

Сегодняшнее поражение от «Финикса» (110:121) лишило «Лейкерс» последних шансов на попадание в турнир плей-ин и выход в плей-офф.

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