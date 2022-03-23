Джеймс Уорти: «Если «Лейкерс» сегодня победят «Сиксерс», в Лос-Анджелесе будет парад»

Трехкратный чемпион НБА Джеймс Уорти отметил, что одержат важную победу, если смогут взять верх над «Филадельфией» в предстоящем домашнем матче.

«Если «Лейкерс» сегодня победят «Сиксерс», в Лос-Анджелесе будет парад. Мы знаем, что , особенно после перехода Хардена, это не подарок.

Но я всегда говорил, что «Лейкерс» отличатся, когда встретятся с командой высшего эшелона, и «Филадельфия» — одна из таких команд. Я думаю, что «Лейкерс» будут готовы, это домашняя игра, и это хороший шанс выиграть два матча подряд у команды с положительной разницей побед и поражений», – сказал Уорти.

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