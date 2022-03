Зрители на матче «Бостона» выгнали Глена Дэвиса со своих мест

Бывший игрок попал в забавную ситуацию на матче команды против .

Дэвис попытался занять несколько свободных мест на арене, но вскоре был выгнан их правообладателями.

В 2008 году баскетболист стал чемпионом в составе «Селтикс». В бытность игроком он был известен своими внушительными габаритами (206 см, 131 кг).

«Oh these y’all’s seats? Alright.» ESPN cut to Glen Davis getting kicked out of a seat that he tried to move to during Sunday’s Celtics-Nets game 🤣 🎥 @APOOCHpic.twitter.com/O0s42kpLH8