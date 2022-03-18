Глен Дэвис нарушил условия освобождения под залог, чтобы присутствовать на матче «Бостон» – «Бруклин»

Бывший игрок «Бостона» 6 марта был замечен на матче «Селтикс» против «Нетс» (126:120), когда попытался занять несколько свободных мест, но вскоре был выгнан их правообладателями.

Как сообщает Law360, Дэвис нарушил условия освобождения под залог, чтобы присутствовать на матче. 36-летний игрок должен был выступить на радио в пятницу утром, но эфир отменили, потому что Дэвису пришлось явиться в суд.

«Мне только что сказали, что нам, вероятно, придется подождать до понедельника по причине, которую я никогда раньше не слышал от гостей. Причина, по которой Биг Бэби не смог прийти сегодня утром в студию, в том, что он был в суде», – объяснил радиоведущий.

Дэвис стал одним из 18 бывших игроков , которым в прошлом году были предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере медицинского страхования. Бывшие спортсмены подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которых в действительности они никогда не получали. Сообщалось, что с помощью этой схемы они получили незаконным путем несколько миллионов долларов.

Чемпионский «Бостон»-2008. Где они сейчас?