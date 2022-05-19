Деян Томашевич: «В Евролиге должны играть два сербских клуба»

Двукратный чемпион мира (1998, 2002) в составе сборной Сербии Деян Томашевич считает, что в должны выступать две сербские команды.

«Как посол «Финала четырех» я наслаждаюсь этим турниром. Но самая важная роль для меня и других сербов – высказывать и продвигать идею о том, что Сербия заслуживает двух команд в Евролиге на следующий сезон. И я думаю, что представители Евролиги поймут это», – заявил Томашевич.

В нынешнем сезоне в турнире участвовал только один сербский клуб – . Также на место в Евролиге претендует .

«Финал четырех»-2022 пройдет в Белграде с 19 по 21 мая.

Road to Belgrade. Главный праздник европейского баскетбола – «Финал Четырех» Евролиги уже 19 мая. Превью к торжеству