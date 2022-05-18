Желимир Обрадович тепло поприветствовал Шарунаса Ясикявичюса перед «Финалом четырех» Евролиги

Главный тренер «Партизана» Желимир Обрадович эмоционально пообщался с литовским специалистом Шарунасом Ясикявичюсом перед «Финалом четырех» Евролиги.
Ясикявичюс играл под руководством Обрадовича в греческом «Панатинаикосе» с 2007 по 2010 год и в сезоне-2011/12. В этом году он вышел в «Финал четырех» в качестве главного тренера «Барселоны».
Решающая стадия Евролиги пройдет в сербском Белграде с 19 по 21 мая.
«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде