Желимир Обрадович тепло поприветствовал Шарунаса Ясикявичюса перед «Финалом четырех» Евролиги

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Главный тренер «Партизана» Желимир Обрадович эмоционально пообщался с литовским специалистом Шарунасом Ясикявичюсом перед «Финалом четырех» Евролиги.

Ясикявичюс играл под руководством Обрадовича в греческом «Панатинаикосе» с 2007 по 2010 год и в сезоне-2011/12. В этом году он вышел в «Финал четырех» в качестве главного тренера «Барселоны». 

Решающая стадия Евролиги пройдет в сербском Белграде с 19 по 21 мая.

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