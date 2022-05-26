Велимир Перасович – о 4-м матче с «Локо»: «Не хотим затягивать серию»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от четвертого матча серии за 3-е место Лиги ВТБ с -Кубань».

«Локомотив» – отличная команда, которая быстро переходит из обороны в атаку и набирает много очков в переходах. Нам важно остановить их нападение, минимизировать собственные ошибки и контролировать подбор.

Мы не хотим затягивать серию. Постараемся в четверг вновь порадовать болельщиков положительным результатом и завоевать бронзовые медали», – заявил Перасович.

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