Илона Корстин: «Тони Джекири – X-фактор победы УНИКСа в 3-м матче с «Локо»

Генеральный директор Единой Лиги Илона Корстин подчеркнула высокий уровень борьбы в третьем матче серии за 3-е место между ивом-Кубань» и УНИКСом (93:87, 1-2).

«Серия за третье место в Лиге ВТБ очень интересная, напряженная. На трибунах в Краснодаре собралось сегодня 5 тысяч зрителей – чувствуется потрясающая атмосфера, невероятная энергетика. Уверена, все любители баскетбола получают удовольствие от такой бронзовой серии. Лично мне очень нравится настрой игроков и борьба в каждом матче.

У УНИКСа сегодня X-фактором стал центровой , вернувшийся после травмы. И в защите, и в нападении он очень сильно помог команде. Кроме того, Джекири забил важный трехочковый бросок — второй в карьере. Причем первый он забросил еще в студенческом баскетболе — получается, это его первый 3-очковый в профессиональной, взрослой карьере.

Казанцам заметно проще, когда есть такой «большой», который закрывает всю трехсекундную зону и помогает под кольцом. В этой серии много принципиальных дуэлей. Например, Эрик Макколум против . Каждый хочет доказать, что он лучше своего оппонента. MVP сезона также не опустил руки после полуфинальной серии с «Зенитом» и доказывает, что он настоящий лидер УНИКСа.

Приятно смотреть на «Локо», где молодежь набирается опыта и играет все лучше. Сейчас все с нетерпением ждут 4-й матч серии в Краснодаре – УНИКС в шаге от бронзовых наград, но кубанцы так просто не сдадутся», – сказал Корстин.

Четвертый матч серии за 3-е место также пройдет в Краснодаре 26 мая и начнется в 20:00.

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