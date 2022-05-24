Велимир Перасович: «Возвращение Тони Джекири – один из ключевых факторов победы УНИКСа»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал возвращение центрового Тони Джекири после травмы одной из причин победы над «Локомотивом-Кубань» в третьем матче серии за «бронзу» в лиге ВТБ (93:87, 2-1).

Джекири пропустил более трех недель из-за повреждения колена. В сегодняшней встрече он набрал 19 очков и совершил 4 подбора за 21 минуту на площадке.

«В первую очередь, поздравляю своих игроков с победой над серьезным соперником. Одним из ключевых факторов успеха стало возвращение в строй , который почти месяц отсутствовал из-за травмы. Выражаю за это благодарность медицинскому штабу нашего клуба. Мы доминировали на своем щите, что нам не удавалось в предыдущих матчах серии», – сказал Перасович.

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