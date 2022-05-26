Джейсон Тейтум: «Символические пятерки должны быть без деления на позиции»

Звездный форвард «Селтикс» считает, что НБА должна изменить правила голосования при выборе трех символических пятерок сезона.

«Символические пятерки должны быть без деления на позиции. финишировал на втором месте в гонке за MVP, при этом он всего лишь во второй пятерке. Это не очень логично, не правда ли? Мне кажется, надо выбирать просто по принципу «15 лучших игроков сезона».

Вспомним и о парнях в контрактные сезоны, которые претендуют на супермакс. Для них многое стоит на кону, это серьезно. Полагаю, самим голосующим тоже непросто делать выбор», – заявил Тейтум.

В прошлом году лидер «Селтикс» не попал ни в одну из трех пятерок и потерял 30 миллионов долларов, которые были прописаны в его контракте на случай включения.

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