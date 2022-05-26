Эл Хорфорд: «Ключом к победе стала защита»

Центровой «Селтикс» поделился своим мнением об игре команды в пятом матче серии с «Хит» (93:80, 3-2).

«Нам тяжело давалась игра в первой половине, потому что мы не попадали и теряли мяч. Ключом к победе стала защита, мы продолжали делать на своей половине то, что делаем всегда. А потом уже и пришла игра в атаке, у нас стало получаться то, что мы обычно показываем. Постепенно нам удалось набрать ход», – заявил Хорфорд.

уступал «-5» после первой половины, но взял третью четверть со счетом 32:16, ограничив 17% с игры. Четвертую 12-минутку «кельты» начали с рывка 14:2.

На счету Хорфорда 16 очков, 7 подборов и 5 передач.

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