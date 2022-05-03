Лука Дончич, Трэй Янг и Карл Энтони-Таунс претендуют на приз НБА за общественную деятельность

представила список претендентов на получение награды за активное участие в общественной деятельности в нынешнем сезоне.

В число финалистов конкурса вошли восемь игроков: ( ), («Атланта»), («Миннесота»), Тобайас Харрис ( ), Джарен Джексон («Мемфис»), Гэри Пэйтон II ( ), Рикки Рубио ( ), Бисмак Бийомбо («Финикс»), Брук Лопес ( ) и Роберт Ковингтон («Клипперс»).

Победитель будет определен путем открытого голосования болельщиков в социальных сетях, а также с учетом мнения руководителей клубов лиги. Вручение награды состоится после окончания сезона.

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