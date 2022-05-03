Лука Дончич, Трэй Янг и Карл Энтони-Таунс претендуют на приз НБА за общественную деятельность

НБА представила список претендентов на получение награды за активное участие в общественной деятельности в нынешнем сезоне.
В число финалистов конкурса вошли восемь игроков: Лука Дончич («Даллас»), Трэй Янг («Атланта»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Тобайас Харрис («Филадельфия»), Джарен Джексон («Мемфис»), Гэри Пэйтон II («Голден Стэйт»), Рикки Рубио («Кливленд»), Бисмак Бийомбо («Финикс»), Брук Лопес («Милуоки») и Роберт Ковингтон («Клипперс»).
Победитель будет определен путем открытого голосования болельщиков в социальных сетях, а также с учетом мнения руководителей клубов лиги. Вручение награды состоится после окончания сезона.
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