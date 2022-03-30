Трэй Янг может потерять 35 миллионов долларов, если не попадет в символические пятерки НБА-2021/22

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг может лишиться финансового бонуса, если не войдет в символические пятерки лучших игроков НБА-2021/22.
Как сообщает журналист The Athletic Майк Воркунов, по условиям контракта игрок рискует потерять до 35 миллионов долларов.
Отмечается также, что значительные суммы за выполнение данного условия предусмотрены в контрактах защитника «Финикса» Девин Букера и центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.
Три символические пятерки лиги будут определены в апреле путем голосования 100 спортивных журналистов.