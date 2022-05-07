В Финиксе появилось изображение лежащего в фирменной позе Букера

На заборе в появилось изображение лежащего в фирменной позе звездного защитника «Санз» .

Букер воспроизвел свою фирменную позу после попадания с фолом во втором матче.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что изображенный на рисунке Букер внешне похож на Карла-Энтони Таунса из «Миннесоты».

Перасович переиграл Паскуаля, Хезоня в режиме MVP. УНИКС открыл счет в полуфинале с «Зенитом»

Вы хотели хорошие полуфиналы Единой лиги ВТБ? ЦСКА и «Локо» мощно начали свою серию

Твиттер Bleacher Report