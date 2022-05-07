В Финиксе появилось изображение лежащего в фирменной позе Букера

Теги Финикс НБА фото НБА плей-офф соцсети Карл-Энтони Таунс Девин Букер Баскетбол

На заборе в Финиксе появилось изображение лежащего в фирменной позе звездного защитника «Санз» Девина Букера.

Букер воспроизвел свою фирменную позу после попадания с фолом во втором матче.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что изображенный на рисунке Букер внешне похож на Карла-Энтони Таунса из «Миннесоты».

Перасович переиграл Паскуаля, Хезоня в режиме MVP. УНИКС открыл счет в полуфинале с «Зенитом»

Вы хотели хорошие полуфиналы Единой лиги ВТБ? ЦСКА и «Локо» мощно начали свою серию

Твиттер Bleacher Report

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные