Лука Дончич в 17-й раз в карьере набрал 30 очков в матче плей-офф. В таком возрасте больше было только у Леброна Джеймса

23-летний разыгрывающий в 17-й раз в карьере набрал 30+ очков в матче плей-офф.

Большее количество матчей плей-офф с 30+ очками в возрасте 23 лет и младше провел только форвард «Лейкерс» (21), сообщает ESPN Stats & Info.

Словенец сравнялся по этому показателю с и (оба – 17).

Дончич в 4-м матче финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт» (119:109, 1-3) набрал 30 очков, сделал 14 подборов и 9 передач.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА