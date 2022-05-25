Лука Дончич в 17-й раз в карьере набрал 30 очков в матче плей-офф. В таком возрасте больше было только у Леброна Джеймса

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23-летний разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич в 17-й раз в карьере набрал 30+ очков в матче плей-офф.

Большее количество матчей плей-офф с 30+ очками в возрасте 23 лет и младше провел только форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (21), сообщает ESPN Stats & Info.

Словенец сравнялся по этому показателю с Кобе Брайантом и Кевином Дюрэнтом (оба – 17).

Дончич в 4-м матче финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт» (119:109, 1-3) набрал 30 очков, сделал 14 подборов и 9 передач.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА

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