Стивен Эй Смит: «Стартовая пятерка «Хит» набрала 18 очков в 4-м матче – жалкое выступление»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал выступление ключевых игроков «Майами» в четвертом матче финала Восточной конференции против (82:102, 2-2).

«Майами» – номер один в таблице Восточной конференции. Их культура, тренер, президент по баскетбольным операциям – это первоклассная организация от начала и до конца. Прошлой ночью их основа выдала одно из самых жалких выступлений, которые я видел. Леди и джентльмены, стартовая пятерка «Хит» набрала 18 очков. Только вдумайтесь в это. Просто жалкая игра», – заявил Смит.

Самым результативным игроком стартовой пятерки «Майами» стал (9 очков). Макс Струс и , также вышедшие на площадку с самого начала матча, не набрали ни одного очка.

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