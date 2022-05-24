За первые 8 минут 4-го матча «Майами» набрал 1 очко

Баскетболисты «Майами» за первые 8 минут четвертого матча серии с (82:102, 2-2) набрали 1 очко.

Это худший результат в плей-офф НБА за 25 лет (то есть за все время, когда в лиге с сезона-1996/97 ввели play-by-play и появились точные данные по событиям каждого матча).

Флоридцы начали встречу с 15 промахов в 16 попытках. «Селтикс» вели 29:11 по итогам стартовой четверти, во второй 12-минутке их преимущество достигало 27 очков, в третьей – «+32».

Игроки стартовой пятерки «Хит» (3), (6), Пи Джей Такер (0), Макс Струс (0) и (9) в сумме за всю встречу набрали 18 очков.

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