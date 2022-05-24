Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет УНИКС в 3-м матче серии за 3-е место

Во вторник, 24 мая, в третьем матче серии за 3-е место лиги ВТБ краснодарский примет казанский .

Единая лига ВТБ

Плей-офф

За 3-е место (до трех побед)

Третий матч

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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