Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет УНИКС в 3-м матче серии за 3-е место

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Во вторник, 24 мая, в третьем матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

За 3-е место (до трех побед)

Третий матч

Локомотив-Кубань – УНИКС
Дата проведения
24 мая, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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