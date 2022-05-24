Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет УНИКС в 3-м матче серии за 3-е место

Во вторник, 24 мая, в третьем матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет казанский УНИКС.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
За 3-е место (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 24 мая, 20.00, «Баскет-холл»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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