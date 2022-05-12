Зак Лавин перенесет эндоскопическую операцию на колене

Звездному защитнику «Чикаго» в ближайшие недели предстоит эндоскопическая операция на левом колене, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ожидается, что игрок полностью восстановится. Отложенная операция должна решить проблемы с коленом, которые появились у игрока в январе этого года.

В сезоне-2021/22 Лавин провел 67 матчей, набирая в среднем 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас рубится с чемпионом. А что было с «Буллз» после эпохи Джордана?