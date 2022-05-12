Тайриз Макси: «Думал, что «Майами» возьмет меня под 20-м номером драфта»

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Защитник «Филадельфии» Тайриз Макси напомнил, что «Майами» была одной из команд, которые не выбрали его на драфте 2020 года.

«Я думал, что «Майами» возьмет меня под 20-м номером.

Я счастлив, что был выбран. Я благодарю Господа каждый день за эту возможность. Я мечтал о том, чтобы быть выбранным на драфте. Но я считал, что был достаточно хорош, чтобы быть выбранным под более высоким номером. Когда команды отказываются от тебя, ты никогда об этом не забудешь.

«Майами», «Орландо» и «Сан-Антонио». Вот три команды, которые, как я думал, выберут меня. Когда я начал опускаться, я расстроился, но постоянно напоминал себе, что моя мечта быть выбранным на драфте сбывается», – признался Макси.

«Майами» выбрал Прешеса Ачиуву под 20-м номером. Макси достался «Филадельфии» под 21-м.

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