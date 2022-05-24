Георгий Жбанов: «После поражения во 2-м матче УНИКС провел работу над ошибками»

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов рассказал о готовности команды к выездным матчам серии за 3-е место Единой лиги ВТБ против (1-1).

«Во вторник нам предстоит третий матч серии за бронзовые медали Лиги ВТБ. После предыдущего поражения мы провели работу над ошибками и готовы дать бой сопернику на выезде.

в Краснодар только за победами», – заявил Жбанов.

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