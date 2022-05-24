Велимир Перасович: «Во втором матче с «Локо» мы выступили очень плохо»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от третьего матча серии за 3-е место Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Во втором матче мы выступили очень плохо. Знаем, что нужно многое изменить в своей игре, если хотим быть конкурентоспособными.

«Локомотив» – быстрая, атакующая команда с большим запасом энергии. Нам вновь предстоит непростой матч, но мы будем готовы», – заявил Перасович.

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