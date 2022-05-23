Светислав Пешич: «Калинич для Йокича то же, что Пиппен для Джордана»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич отметил важность форварда для национальной команды.

«Меня все время спрашивают, действительно ли Калинич хороший игрок. Я отвечаю, что не меняю свое мнение каждый день. Калинич – полноценный игрок, который проделывает большую работу на площадке, он командный игрок и лидер «Црвены Звезды».

Йокич не может играть в сборной без Калинича. Так же, как Джордан не мог обойтись без или , — заявил специалист.

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