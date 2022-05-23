Джейсон Тейтум набрал 15 очков за 127 владений против Пи Джея Такера в этом сезоне

Теги Бостон Майами НБА Пи Джей Такер НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум испытывает трудности, атакуя через Пи Джея Такера в сезоне-2021/22.

Лидер «Селтикс» 127 раз владел мячом в регулярном чемпионате и плей-офф, когда против него оборонялся Такер. В совокупности Тейтуму удалось набрать лишь 15 очков во время этих владений.

Трехкратный участник Матча звезд НБА набирает в среднем 26,9 очка, 5,9 передачи и 5,8 подбора в нынешнем плей-офф. Показатели 37-летнего Такера – 8,9 очка, 5,6 подбора и 0,7 перехвата.

У Батлера травма, но «Майами» все равно победил «Бостон»: Лаури вернулся, Адебайо проснулся, защита вырывала все мячи

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные