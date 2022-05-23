Джейсон Тейтум набрал 15 очков за 127 владений против Пи Джея Такера в этом сезоне

Форвард «Бостона» испытывает трудности, атакуя через в сезоне-2021/22.

Лидер «Селтикс» 127 раз владел мячом в регулярном чемпионате и плей-офф, когда против него оборонялся Такер. В совокупности Тейтуму удалось набрать лишь 15 очков во время этих владений.

Трехкратный участник Матча звезд набирает в среднем 26,9 очка, 5,9 передачи и 5,8 подбора в нынешнем плей-офф. Показатели 37-летнего Такера – 8,9 очка, 5,6 подбора и 0,7 перехвата.

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