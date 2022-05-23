«Майами» выиграл 2 четверти за 3 матча в серии с «Бостоном»

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«Майами» сумел превзойти «Бостон» только в двух отдельно взятых четвертях за три матча финальной серии Восточной конференции (2-1).

«Хит» переиграли соперника в 3-й четверти 1-го матча (39:14) и в 1-й четверти 3-го матча (39:18). Обе встречи команда из Флориды сумела довести до победы.

В трех случаях четверти завершались равенством. Остальные семь отрезков игры оставались за «Селтикс».

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