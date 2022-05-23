Сергей Карасев: «Слишком рано потеряли концентрацию. Шансы на победу были»

Форвард «Зенита» отметил, что у его команды были шансы на победу во втором матче финальной серии Лиги ВТБ с (73:82), но третья четверть, которую «Зенит» проиграл со счетом 12:25, стала решающей.

«Играли гораздо лучше, чем в первой встрече, был другой настрой.

После четвертой игры в Казани наш главный тренер сказал, что в финале все будет зависеть от нюансов. Третья четверть и стала этой деталью.

Слишком рано потеряли концентрацию. В принципе шансы на победу были. Едем в Санкт-Петербург, чтобы дать бой», – сказал Карасев.

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