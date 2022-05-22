Сергей Кущенко: «Раньше приглашали лучших европейских судей в Лигу ВТБ, сейчас такой возможности нет»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал работу арбитров в финальной серии турнира между ЦСКА и (2-0).

«Понятно, что все привыкли к тому, что на матчах Единой лиги ВТБ работают лучшие европейские судьи. Сейчас такой возможности нет. Тем не менее, три года назад руководство турнира приняло решение развивать молодых российских арбитров.

Мы договаривались, чтобы их ставили на матчи Евролиги и Еврокубка. Они судили и национальные команды. И те арбитры, которые у нас есть, достаточно высокого уровня. Возможно, им не хватает авторитета, но судят они согласно всем последним рекомендациям ФИБА.

Кстати, некоторые правила были введены с 1 января 2022 года. Показывают определенные критерии борьбы и придерживаются их от и до. Понятно, что есть ошибки, спорные моменты. Но ошибаются все.

Я только приехал с «Финала четырех» в Белграде. Там тоже судьи допускали ошибки, но они не повлияли на итоговый результат. Я уверен, что и наши судьи, работающие на финальной серии и серии за бронзовые медали, держат все под контролем. Они соответствуют высокому уровню плей-офф», – сказал Кущенко.

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее