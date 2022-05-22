Хавьер Паскуаль: «Зенит» мог переломить ход матча, но увлекся спорами с судьями»

Главный тренер считает, что его команде не стоило спорить с судьями во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (73:82).

«Поздравляю ЦСКА с победой. В целом, мы сегодня сыграли лучше, чем в первом матче. Мы не были эффективны на позициях первого и второго номеров, наши защитники суммарно реализовали 7 из 40 бросков, если не ошибаюсь. При том, что они много атаковали с хороших позиций, особенно в первой половине.

В третьей четверти счет был 42-40, и у нас был шанс переломить ход матча, но мы увлеклись спорами с судьями, позволили ЦСКА пробить штрафные и попасть свои мячи. При этом сражались до последних секунд. В этих двух матчах разница по штрафным существенно в пользу ЦСКА, и это то, что нам нужно исправить в следующих матчах. Понятно, что наша команда уступает соперникам в габаритах, и мы должны найти способы справляться с этим», – заявил Паскуаль.

Третий матч финальной серии до 4 побед состоится в среду в Санкт-Петербурге.

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее