Сергей Кущенко – о финале Лиги ВТБ: «В Санкт-Петербурге будут ожесточенные игры – отступать «Зениту» некуда»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко уверен, что «Зениту» на своей площадке удастся дать бой в финальной серии Лиги ВТБ (0-2).

«Не могу сказать, что серия не оправдывает себя, но у «Зенита» не получается показать цельную игру. В четвертой четверти петербуржцы провели хороший отрезок, в атаке блистал Карасев, в защите действовали отлично, и в целом могла получиться непредсказуемая концовка.

«Зениту» надо пересмотреть некоторые вещи, чтобы переломить ход серии с соперником, у которого большой опыт игры в плей-офф. Думаю, в Санкт-Петербурге будут ожесточенные игры – отступать «Зениту» некуда», – сказал Кущенко.

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