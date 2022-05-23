Стефен Карри забросил трехочковый, отвернувшись от кольца

Разыгрывающий «Голден Стэйт» во время 3-го матча финальной серии Западной конференции против (109:100, 3-0) исполнил свой фирменный трехочковый бросок не глядя на кольцо.

Во второй четверти встречи Карри получил мяч в углу площадки от Кевона Луни и отправил его в кольцо, повернувшись к своей скамейке запасных, не дожидаясь, когда мяч опустится точно в цель.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА