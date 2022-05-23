Шарунас Ясикявичюс: «Мы очень довольны Миротичем»

Главный тренер «Барселоны» заявил, что у него нет претензий к лидеру команды .

В белградском «Финале четырех» Евролиги испанцы заняли 3-е место.

«Мы все сейчас расстроены. Но я отдельно переживаю за Миротича.

Никола в этом сезоне сделал большой шаг вперед в смысле выработки и развития инстинкта убийцы за счет стабильности и понимания системы. Он знает, как надо действовать против дабл-тима, против трех соперников. В этом сезоне я по-настоящему впечатлен той зрелостью, которой он достиг. Мы очень довольны им», – сказал Ясикявичюс.

С учетом Белграда Миротич четыре раза участвовал в «Финалах четырех» (2013, 2014, 2021, 2022). Его команды ни разу не брали трофей.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел