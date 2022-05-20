Никола Миротич: «Я верю в эту команду. Мы способны на большее»

MVP сезона Евролиги-2021/22, форвард «Барселоны» Никола Миротич после поражения от «Реала» (83:86) в полуфинале Евролиги заявил, что продолжает верить в свою команду.
«Я верю в эту команду. Я считаю, что мы делаем все, что в наших силах. Иногда мы допускаем ошибки. Очевидно, что мы способны на большее, но вчера был не тот случай.
В прошлом году мы проиграли финал Евролиги, но выиграли ACB. Мы постараемся сделать это снова.
Матч за 3-е место очень важен для нашей уверенности. Впереди нас ждут важные недели. На следующей неделе у нас будет плей-офф, и мы постараемся использовать завтрашний матч наилучшим образом», – сказал Миротич.
После поражения от «Реала» главный тренер «Барсы» Шарунас Ясикявичюс заявил, что у его команды нет инстинкта убийцы.