Зоран Савич: «Ясикявичюс должен был завершить карьеру раньше»

Генеральный менеджер Зоран Савич считает, что главный тренер «Барселоны» должен был начать тренерскую карьеру на 3-4 сезона раньше.

«Я всегда считал, что Шарас совершил ошибку. Он должен был завершить карьеру раньше. Мы потеряли три или четыре сезона его тренерской карьеры.

Когда кто-то стремится стать главным тренером, он должен начать как можно раньше. Мне нравится, как он руководит командой. Он талантлив и амбициозен. Он не дает команде расслабиться, поэтому арена в Барселоне всегда переполнена», – сказал Савич.

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