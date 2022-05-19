Зоран Савич: «Ясикявичюс должен был завершить карьеру раньше»

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Генеральный менеджер «Партизана» Зоран Савич считает, что главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс должен был начать тренерскую карьеру на 3-4 сезона раньше.

«Я всегда считал, что Шарас совершил ошибку. Он должен был завершить карьеру раньше. Мы потеряли три или четыре сезона его тренерской карьеры.

Когда кто-то стремится стать главным тренером, он должен начать как можно раньше. Мне нравится, как он руководит командой. Он талантлив и амбициозен. Он не дает команде расслабиться, поэтому арена в Барселоне всегда переполнена», – сказал Савич.

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