Шарунас Ясикявичюс: «Никакие мы не убийцы. Проиграли много решающих матчей за те два года, что я здесь работаю»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс объяснил, почему его команда не смогла удержать 15-очковое преимущество по ходу полуфинала с мадридским «Реалом» (83:86).

«Нужно защищаться, нужно жертвовать собой. Мы пропустили 52 очка за вторую половину. Я вам повторю: 52 очка… О чем тут вообще говорить?!

Единственная проблема, которая у нас была – то, что у нас не было времени отдохнуть и подготовиться лучше. Но это наша проблема.

Мы всегда рассуждаем об этой команде и об инстинкте убийцы. Мы проиграли много решающих матчей за те два года, что я здесь работаю. Мы не смогли спокойно довести до конца ни одной серии, за исключением 2-0 против мадридского в прошлом году. Мы проиграли «Ховентуду», проиграли «Тенерифе», провели пять матчей с «Зенитом», пять матчей с «Баварией»… Мы никакие не убийцы. Журналисты из Барселоны слышали уже все это от меня в течение полутора лет. Я твержу одно и то же. Мне тяжело это принимать. Без вопросов», – сказал .