Пи Джей Такер пришел на 3-й матч в рубашке Louis Vuitton за 2 360 долларов

Форвард «Майами» , известный пристрастием к стильной одежде, пришел на третий матч финальной серии Восточной конференции против «Бостона» в черной рубашке в пижамном стиле Flower Flock Pyjama от Louis Vuitton.

На сайте бренда рубашка стоит 2 360 долларов.

«Хит» обыграли «Селтикс» в гостях и вышли вперед в серии (109:103, 2-1). Участие Такере в матче было под вопросом из-за травмы левого колена.

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