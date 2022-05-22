Чарльз Баркли: «Когда болельщики «Уорриорз» меня ненавидят, я делаю свою работу»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт прокомментировал свой конфликт с болельщиками «Голден Стэйт».

Легендарный баскетболист начал скандирование в поддержку перед толпой фанатов «Уорриорз» и услышал в ответ неодобрительный гул.

«О да, я могу привлечь их внимание. Я ненавижу болельщиков «Уорриорз», но они так же относятся ко мне, поэтому я не беспокоюсь. Пока люди реагируют на ваше мнение, вы делаете то, что нужно делать на телевидении. Я имею в виду, ваша работа состоит в том, чтобы люди получали удовольствие от спорта.

Иногда у вас есть действительно хорошие матчи. Но когда вы комментатор или аналитик, часто вы даже не знаете, что сказать, если быть честным. Вы хотите, чтобы люди реагировали на все, что вы говорите. Я как Роман Рейнс (известный рестлер – прим. Sports.ru). Освистывают или поддерживают, пока они признают меня, я делаю свою работу.

Мне все равно, кто победит в серии – «Даллас». «Бостон» против – плевать. Вы знаете, что меня волнует, верно? Я каждый день жду, когда это закончится, чтобы пойти играть в гольф или рыбачить», – заявил Баркли.

Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!