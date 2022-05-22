Име Удока: «Знали, что «Хит» будет жестко защищаться, но не смогли ничего противопоставить»

Главный тренер «Бостона» упрекнул своих подопечных в недостатке энергии в начале третьего матча финальной серии Восточной конференции против «Майами» (103:109, 1-2).

«Игроки «Майами» только и говорили, что им надо играть жестче, и что их унизили на домашней площадке. А мы говорили о том, что нельзя быть пойманными врасплох, расслабиться и довольствоваться одной гостевой победой.

Мы знали, что они будут жестко играть в защите, но все равно не смогли ничего противопоставить им в начале матча. Похоже, что мы поддались их давлению, начали жаловаться судьям, и они выбили нас из игры», – сказал тренер.

У Батлера травма, но «Майами» все равно победил «Бостон»: Лаури вернулся, Адебайо проснулся, защита вырывала все мячи