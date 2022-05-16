Сергей Кущенко: «Надеюсь, что финал Лиги ВТБ сумеет составить конкуренцию «Финалу четырех» Евролиги»

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что отъезд многих легионеров из России не сказался на качестве баскетбола в лиге, а также выразил надежду, что финальная серия между и «Зенитом» составит конкуренцию «Финалу четырех» .

«Этот сезон у нас необычный, нестандартный, и он должен закончиться триллером в финале. Уверен, и в серии за бронзу будет ожесточенная борьба. Лига ВТБ впервые будет проводить серию за бронзу – это, как и удлинение финальной серии до четырех побед, сделано по предложению клубов. Управляем мы в этом году фактически в ручном режиме.

Евролигу у нас отняли, но полуфинальные серии лиги показали, что уровень не упал. Наши финальная и бронзовая серии идут параллельно с «Финалом четырех» Евролиги, откуда нас безобразно выкинули. Надеюсь, по качеству баскетбола наш финал сумеет составить конкуренцию «Финалу четырех» европейского турнира», – приводит слова Кущенко ТАСС.

Перасовичу не хватило игроков, лучший Хезоня остался в «регулярке», Лойд – топ! «Зенит» идет в свой первый финал