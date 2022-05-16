Сергей Кущенко: «Надеюсь, что финал Лиги ВТБ сумеет составить конкуренцию «Финалу четырех» Евролиги»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко Зенит Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что отъезд многих легионеров из России не сказался на качестве баскетбола в лиге, а также выразил надежду, что финальная серия между ЦСКА и «Зенитом» составит конкуренцию «Финалу четырех» Евролиги.

«Этот сезон у нас необычный, нестандартный, и он должен закончиться триллером в финале. Уверен, и в серии за бронзу будет ожесточенная борьба. Лига ВТБ впервые будет проводить серию за бронзу – это, как и удлинение финальной серии до четырех побед, сделано по предложению клубов. Управляем мы в этом году фактически в ручном режиме.

Евролигу у нас отняли, но полуфинальные серии Единой лиги показали, что уровень не упал. Наши финальная и бронзовая серии идут параллельно с «Финалом четырех» Евролиги, откуда нас безобразно выкинули. Надеюсь, по качеству баскетбола наш финал сумеет составить конкуренцию «Финалу четырех» европейского турнира», – приводит слова Кущенко ТАСС.

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