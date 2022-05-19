Димитрис Итудис – о финале Лиги ВТБ против «Зенита»: «Это будет долгая серия»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис уверен, что финальная серия Лиги ВТБ против будет долгой и интересной.

«Это будет долгая серия, с нетерпением ждем первого матча.

Знаем, что «Зенит» – очень конкурентоспособная команда, их сыгранность кардинально не изменилась, почти 80 процентов баскетболистов остались, большинство уехавших вернулись. Их система очень хороша. Мы встречались уже шесть раз, включая предсезонку.

Будет интересная серия, мы должны подойти к первому поединку, будто завтра не существует, будто нет других игр. Нам нужно биться, ведь финал – это жесткость, сердце, концентрация и множество деталей», – сказал Итудис.

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