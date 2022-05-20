Димитрис Итудис: «Мы выиграли только первую четверть долгого матча»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после уверенной домашней победы над (83:59, 1-0) в стартовом матче финальной серии Лиги ВТБ предупредил команду, что «легкой жизни не будет».

«Мы правильно настроились на игру, явно хотели победить больше. И от начала до конца играли лучше соперника.

После хорошего старта не были наивны, знали, что «Зенит» постарается вернуться в игру. Они, действительно, немного сократили разницу, но мы все время оставались впереди, держали происходящее под контролем. Гости попробовали сыграть маленьким составом, но мы продолжали доминировать во всех аспектах.

Сказал команде, что мы выиграли только первую четверть долгого матча. Мы достаточно опытны, чтобы понимать – легкой жизни не будет. В серии с УНИКСом «Зенит» тоже разгромно проиграл в первой встрече, после чего взял три победы подряд. У них достаточно талантливых игроков, есть отличная система Чави Паскуаля.

Мы счастливы успеху, но знаем, в чем можем прибавить. Посмотрим видео, отдохнем – и будем ждать наших болельщиков в воскресенье. Надеюсь, их будет еще больше на трибунах. Спасибо им за отличную атмосферу сегодня», – сказал Итудис.

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