Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Динамо Сассари» примет «Брешию» в 4-м матче серии

Сегодня состоится четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А между «Динамо Сассари» и «Брешией» (2-1).
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 22 мая, 22.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
«Динамо Сассари» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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