Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Динамо Сассари» примет «Брешию» в 4-м матче серии

Сегодня состоится четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А между и «Брешией» (2-1).

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Четвертый матч

«Динамо Сассари» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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