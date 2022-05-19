Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Реджо-Эмилия» – «Милан», «Виктория Либертас» сыграет с «Виртусом»

В четверг, 19 мая, продолжатся три серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А.
«Реджо-Эмилия» примет «Милан», «Виктория Либертас» дома сыграет с «Виртусом»
«Венеция» на домашней арене сойдется с «Дертоной».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 19 мая, 21.00, «Palasport Taliercio»
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 19 мая, 21.30, «Unipol Arena»
«Милан» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 19 мая, 21.45, «Vitrifrigo Arena»
«Виртус» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
На снос УСК ЦСКА больно смотреть. Вот последние секунды легендарного дворца