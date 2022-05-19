Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Реджо-Эмилия» – «Милан», «Виктория Либертас» сыграет с «Виртусом»

В четверг, 19 мая, продолжатся три серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А.

«Реджо-Эмилия» примет , дома сыграет с

«Венеция» на домашней арене сойдется с «Дертоной».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

Счет в серии – 1-1

«Милан» ведет в серии – 2-0

«Виртус» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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