Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Реджо-Эмилия» – «Милан», «Виктория Либертас» сыграет с «Виртусом»

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В четверг, 19 мая, продолжатся три серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А.

«Реджо-Эмилия» примет «Милан», «Виктория Либертас» дома сыграет с «Виртусом»

«Венеция» на домашней арене сойдется с «Дертоной».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

Рейер Венеция – Дертона
Дата проведения
19 мая, 21.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1

Реджо-Эмилия – AX Армани Эксчейндж Милан
Дата проведения
19 мая, 21.30, «Unipol Arena»
Онлайн матча

«Милан» ведет в серии – 2-0

Виктория Либертас – Виртус
Дата проведения
19 мая, 21.45, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

«Виртус» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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