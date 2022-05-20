Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Динамо Сассари» встретится с «Брешией» в 3-м матче серии

Сегодня в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А «Динамо Сассари» примет «Брешию».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 20 мая, 21.45, «Palasport Roberta Serradimigni»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность
«Очень много достается от отца»: Александр Мальцев — о переходе из ЦСКА в «Химки» и игре под руководством папы
Российский квинтет и MVP Лизек. Кто попал в символическую пятерку Премьер-лиги по версии РФБ?