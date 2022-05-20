Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Динамо Сассари» встретится с «Брешией» в 3-м матче серии

Сегодня в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А примет «Брешию».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третий матч

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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