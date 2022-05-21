Кайл Лаури и Пи Джей Такер готовятся сыграть в 3-м матче с «Бостоном»

Разыгрывающий Кайл Лаури и форвард могут принять участие в третьем матче «Майами» против (1-1) финала Восточной конференции, который пройдет сегодня.

Как сообщил главный тренер «Хит» , оба игрока вернулись к выполнению обычных упражнений и готовятся выйти на площадку.

Такер получил травму колена во втором матче серии против «Селтикс», однако МРТ-обследование не выявило серьезных повреждений.

Лаури готовится вернуться после травмы подколенного сухожилия, которую получил в 3-й игре серии против «Атланты» (4-1) и усугубил в 4-й встрече серии против «Сиксерс» (4-2).

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете