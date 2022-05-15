Джоэл Эмбиид: «Сиксерс» не хватает жестких игроков типа Пи Джея Такера»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид считает, что его команде не хватило жестких игроков в серии плей-офф против «Майами» (2-4).

«Посмотрите на кого-то вроде Пи Джея Такера. Отличный игрок, и дело даже не в том, что он реализует броски. Дело в том, что он отрабатывает в защите и на подборе. Посмотрите, с какой энергией он играет в обороне. Он верит, что может достичь своей цели и никто не сможет его победить. И он жесткий, просто сильный физически и жесткий.

У них есть несколько таких парней, например, Бэм Адейбайо. Поскольку я выходил на площадку, не могу сказать, что у нас тоже были такие парни. Ничего не имею против нашей команды, но это правда», – заявил Эмбиид.

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