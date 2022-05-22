Бэм Адебайо: «В предыдущих двух матчах никак не проявил себя, поэтому сказал себе собраться»

Центровой «Майами» прокомментировал свое выступление в 3-м матче финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (109:103, 2-1).

«В предыдущих двух матчах команда рассчитывала на меня, но я никак не проявил себя. Поэтому сказал себе собраться и добыть победу.

В прошлом матче, как все заметили, они разгромили нас так, будто мы что-то украли. Такое поражение любого разбудит. Когда тебя так громят на твой площадке, этим все сказано.

Я рад, что Кайл Лаури вернулся на площадку. Его резюме говорит само за себя. Он чемпион», – отметил Адебайо.

Бэм набрал в матче 31 очко, 10 подборов, 6 передач и 4 перехвата.

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