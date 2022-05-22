Джермейн О’Нил: «Покинул «Хит», так как имел больше 8 процентов жира»

Бывший игрок, шестикратный участник Матча звезд НБА Джермейн О’Нил рассказал, почему покинул «Майами» в 2010 году, когда в команду пришли звездные игроки и .

В сезоне-2009/10 центровой провел все 70 своих матчей в стартовом составе «Хит», набирая в среднем 13,6 очка, 6,9 подбора и 1,4 блок-шота.

«Они хотели, чтобы я продлил контракт. Я знал, что придет Леброн, придут все эти парни. Это чистая правда, которую я могу рассказать вам всем. Вы ведь знаете, что у них ограничение восемь процентов жира для игроков? Для крупного парня это тяжелая работа. Я помню, как открывал шкафчик ночью, смотрел на печенье «Орео», «Орео» смотрело на меня.

Я ежедневно боролся со своим питанием. И я такой: «Мне 30 с лишним лет. Я не могу пройти через это». Подумал, что я слишком стар, чтобы спорить с самим собой, съесть ли мне «Орео» или нет. Я не мог этого сделать, поэтому покинул «Майами», – заявил О’Нил.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете